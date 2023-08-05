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Dünya

Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,8 olarak açıkladı.

Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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