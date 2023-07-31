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Dünya

Afganistan'da ağır bilanço

Afganistan genelinde son bir yılda meydana gelen doğal afetler ile mayın ve patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 900'a yakın kişi yaşamını yitirdi.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Afganistan'da ağır bilanço
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Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yetkilileri, söz konusu olaylar sonucu son bir yılda hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Şafiullah Rahimi, ülke genelinde son bir yılda meydana gelen doğal afetler nedeniyle 700 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bakanlığa bağlı Mayın Temizleme Koordinasyonu Başkanı Nureddin Rüstem de ülke genelinde bulunan mayın ve patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 180 kişinin öldüğünü, 310 kişinin de yaralandığını belirtti.

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle altyapı konusunda büyük sorun yaşanıyor. Bu nedenle deprem ve sel gibi doğal afetler ile soğuk kış şartları çok daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Benzer şekilde, çatışma zamanından kalan mayın ve patlamamış mühimmatların infilak etmesi de birçok insanın yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Öte yandan Haziran 2022'de, ülkenin doğu vilayetlerinde son yılların en şiddetli depremi yaşanmış ve yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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