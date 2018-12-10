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Afganistan'da askeri helikopter düştü: 5 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.

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Kandahar'daki 205 Atal Kolordu Komutanlığı sözcüsü Hoca Yahya Ulvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar merkezinde eğitim uçuşu yapan orduya ait helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü söyledi.

Ulvi, kazada 5 askerin yaralandığını kaydetti.

İki hafta önce de Kandahar'ın Maruf ilçesinde orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.

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