Afganistan'da bir ABD askeri öldü
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD'li askerin öldüğü bildirildi.
- AA
Afganistan'daki NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, bir ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD askerinin nerede ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.
Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.
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