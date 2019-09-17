Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin görevi başında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan askerin, ülkenin hangi bölgesinde, neden hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmadı.

Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.