Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Ube ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ube ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe kaymakamı Rahimuddin Serverzey'in içinde bulunduğu makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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