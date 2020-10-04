İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ekim 2020 Pazar / 16 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan Helmand'da ve Paktiya'da iki ayrı bombalı saldırı gerçekleşti, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA04 Ekim 2020 Pazar 19:56 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 19:56
ABONE OL

Afganistan'ın Helmand ve Paktiya vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hayatullah Nizami, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'daki Şekerhil aşireti liderlerinden Hacı Fazıl'ın aracına yerleştirilen bombanın, Salohil caddesinde patladığını bildirdi.

Nizami, saldırıda aşireti lideri Hacı Fazıl'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın merkezi Laşkargah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Halmand 7. Bölge Polis Amiri Nakibullah'ın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını kaydetti.

Zuvak, saldırıda Polis Amiri Nakibullah'ın yaşamını yitirdiğini, bir korumasının yaralandığını vurguladı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.