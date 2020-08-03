İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9742
  • EURO
    8,2114
  • ALTIN
    442.457
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da cezaevine düzenlenen saldırı 13 kişi öldü
Dünya

Afganistan'da cezaevine düzenlenen saldırı 13 kişi öldü

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki bir cezaevine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:21
ABONE OL

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.