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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 20 Nisan'da yapılacak

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin, 20 Nisan 2019'da yapılacağı açıklandı.

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Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasima Badgisi, başkent Kabil'de yaptığı basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçiminin, 20 Nisan 2019'da yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, il şura vekilliği seçimleriyle beraber yapılmaması gerektiğini ifade eden Badgisi, önce cumhurbaşkanlığı daha sonra da il şura vekilliği seçimlerinin yapılmasının, her açıdan daha iyi olacağını belirtti.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu takvimine göre, il şura vekilliği seçimlerinin de 2019'da yapılması gerekiyor.

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