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Dünya

Afganistan'da eller Türkiye için semaya açıldı

Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için dua edildi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Afganistan'da eller Türkiye için semaya açıldı
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Türkiye mezunu öğrenciler ve TİKA Kabil Koordinatörlüğü, Türkiye'deki depremler nedeniyle başkent Kabil'deki TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için hatim duası yapıldı.

Etkinliğe Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Kabil Üniversitesi öğretim görevlileri, mezun öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye mezunu öğrenciler adına konuşan Tayyib Han, Türk halkının acılarını paylaşmak için hatim duası yaptıklarını ve ayrıca yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ise "Böyle zor günlerde acılarımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah böyle acı günleri bir daha yaşatmasın." dedi.

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesinde, depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası yaralıların şifa bulması için dualar edildi.

Ayrıca ülkenin kuzeyindeki Belh vilayeti Tokay İkra Eğitim Merkezi ve Cüzcan vilayeti Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesinde de hatim duası yapıldı.

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