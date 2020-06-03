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Dünya

Afganistan'da emniyet müdürü göreve başladıktan 5 saat sonra bombalı saldırıda öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Sayed Kerem ilçesi Emniyet Müdürü Humayun Himmet, göreve başlamasından 5 saat sonra uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:27
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Sayed Kerem ilçe Kaymakamı Şerif Kilival, basına yaptığı açıklamada, ilçe Emniyet Müdürü Himmet'in, göreve başlamasının hemen ardından Taliban saldırısına uğrayan polis karakoluna desteğe giderken Çinui bölgesinde bombalı saldırıya uğradığını belirtti.

Kilival, Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Himmet ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Kilival, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Öte yandan Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir Ahmadi, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

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