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Afganistan'da genel seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı

Afganistan'da 20 Ekim'de yapılacak milletvekili genel seçimleri kapsamında seçim kampanyası yasakları başlarken, seçime yönelik tüm hazırlıklar da tamamlandı.

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Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Sayed Hafizullah Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünden itibaren seçim kampanyalarının yasaklandığını söyledi.
 
Adayların özellikle seçim merkezleri yakınındaki posterlerini kaldırmadığı takdirde 5 bin ila 15 bin Afgani parayla (367 TL ila bin 102 TL) cezalandırılacağını aktaran Haşimi, seçim kampanyalarının şu ana kadar çok iyi sürdüğünün altını çizdi.
 
Bunu yanında gerekli teknik malzemelerin seçim merkezlerine gönderildiğini dile getiren Haşimi, ''Seçimle ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı.'' dedi.
 
Güvenlik önlemleri arttırıldı
 
Eğitim Bakanlığı, okullarda oy kullanılacağı için seçim bitene kadar okulların tatil edildiğini açıkladı.
 
Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Bermek, seçimin güvenliğini sağlamak için önlemlerin arttırıldığını söyledi.
 
Ülke genelinde görev yapacak 54 bin güvenlik görevlisinin mesaiye başladığını aktaran Bermek, ''Böyle bir durumda halka da görev düşüyor. Seçim öncesi veya seçim günü şüphelendikleri her şey için güvenlik güçlerini bilgilendirsinler. Böylece olası eylemleri hep birlikte önlemiş olalım.'' diye konuştu.
 
Afganistan'da milletvekili genel seçimi
 
Afganistan'da 20 Ekim'de milletvekilliği seçimi yapılacak. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre seçimlerde, 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.
 
Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu. Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.
 
Ülkede 2015'te yapılması planlanan seçim, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kararıyla ertelenmişti.

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