Afganistan'da helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot ve 6 asker hayatını kaybetti.
- AA
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mİ-17 tipi askeri helikopterin Mezar-ı Şerif'in Dorahi Hayratan bölgesinde kalktıktan hemen sonra düştüğünü söyledi.
Kazada 1 pilot ile 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.
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