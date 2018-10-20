Afganistan’da intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan’da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sürerken başkent Kabil’de meydana gelen intihar saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Afganistan'da oy kullanma işlemi yarın da devam edecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli noktalarda da saldırılar düzenlendi.