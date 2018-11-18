Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da kaymakam ve emniyet müdürü öldürüldü

Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi kaymakamı ve emniyet müdürünün, bombalı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Logar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şahpur Ahmadzey, Logar'ın Şir Dervaza bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ainuddin Han ile ilçe Emniyet Müdürü Azizul Rahman'ı taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Ahmadzey, saldırıda kaymakam ile emniyet müdürünün yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA