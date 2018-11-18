Afganistan'da kaymakam ve emniyet müdürü öldürüldü

Logar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şahpur Ahmadzey, Logar'ın Şir Dervaza bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ainuddin Han ile ilçe Emniyet Müdürü Azizul Rahman'ı taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Ahmadzey, saldırıda kaymakam ile emniyet müdürünün yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.