Daykundi Valisi Muhammed Enver Rahmeti, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ülkenin orta kesimindeki Nili kenti yakınlarında kontrol noktalarına saldırdığını ifade etti.

Rahmeti, saldırı sonucu 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını aktardı.

Militanların önceki gün de Daykundi'ye bağlı Kicran ilçesindeki bir kontrol noktasını hedef aldığını belirten Rahmeti, bu saldırıda da 1 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını dile getirdi.

Vali Rahmeti, saldırı sonrasında bölgeye takviye güçler gönderildiği bilgisini verdi.