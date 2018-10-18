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Afganistan'da NATO konvoyuna intihar saldırısı

ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan en büyük hava üssü Bagram yakınında NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında iki sivilin öldüğü, beş kişinin yaralandığı bildirildi.

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Pervan Emniyet Müdürü Mahfuz Velizade, bir intihar eylemcisinin, üzerine yerleştirdiği bombayı, Bagram Üssü yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak patlattığını söyledi.

Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizade, üç NATO askeriyle iki sivilin yaralandığını belirtti. Konuyla ilgili Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden henüz açıklama yapılmadı. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, saldırıda ABD askerlerinin kayıp verdiğini iddia etti.

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