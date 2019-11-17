22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesinin ardından oylar yeniden sayılmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabih Sadat, gazetecilere yaptığı açıklamada, adayların temsilcileriyle görüşerek, 3 gün önce durdurulan oy sayım işlemine tekrar başlandığını söyledi.

Ülke genelinde 6 vilayette yeniden oy sayımının tamamlandığını ifade eden Sadat, 28 vilayette sayımın devam ettiğini belirtti.

Sadat, oy sayımını zamanında bitirerek, seçilen yeni cumhurbaşkanını açıklamayı hedeflediklerini kaydetti.

Seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuş, ardından bu tarih 14 Kasım olarak belirlenmişti.

- ADAYLARDAN BAZILARI KARŞI ÇIKIYOR
 

Öte yandan oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah'ın taraftarları, ülkenin Tahar, Belh, Samangan, Sar-i Pul, Cüzcan ve Faryab vilayetlerinde seçim komisyonu başkanlıkları önünde protesto gösterilerine başladı.

Abdullah'ın yanı sıra cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nabil de oyların yeniden sayılmasına karşı olduklarını açıkladı.

- TALİBAN'IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN 4'ÜNCÜ SEÇİM
 

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

ABD askerleri Rus tankında! İşte o görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

MSB açıkladı: Teröristler okulu mevzi yapmış

MSB açıkladı: Teröristler okulu mevzi yapmış

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar

Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA