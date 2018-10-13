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Afganistan’da seçim mitinginde patlama: 12 ölü

Afganistan’da 20 Ekim’de düzenlenecek genel seçimler öncesi seçim mitinginde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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 Takhar’da gerçekleştirilen seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybederken 32’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinin de olduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Seçim öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan’da 20 Ekim'de gerçekleştirilecek milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinde güvenliği, 54 binden fazla asker sağlıyor. Afganistan'ın doğusunda 2 Ekim’de yine bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı. Öte yandan adayların kayıt işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve şiddet nedeniyle, 2015 yılında yapılması planlanan milletvekili ve ilçe meclisi seçimleri ertelenmişti.

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