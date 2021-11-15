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Dünya

Afganistan'da Taliban güçleri DEAŞ'a karşı operasyon düzenledi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban güçleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:43
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Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hosti, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Seydal bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Hosti, operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 sivilin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Taliban'ın Kandahar Basın Sorumlusu Şems Samim ise operasyonda 8 DEAŞ üyesinin yakalandığını ve 2 DEAŞ'lının kendisini patlattığını kaydetti.

Samim, operasyonda Taliban güçlerinin zarar görmediğini ve operasyonun tamamlandığını vurguladı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan 10'dan fazla silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Taliban İstihbarat Başkanlığı sözcüsü Halil Hamraz, 10 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, son 3 ay içerisinde 600'dan fazla DEAŞ mensubunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

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