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Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 8 asker hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.

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Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un Ab Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.
 
Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.
 
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

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