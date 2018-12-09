Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 8 asker hayatını kaybetti
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.
- AA
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un Ab Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.
Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.