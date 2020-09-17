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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'daki Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:21
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hisarek, Şirzad ve Hogyani ilçelerindeki asker ve polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların Hisarek, Şirzad ve Hogyani ilçelerindeki karakollara eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini,15 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 29 militanın öldürüldüğünü, 20 militanın yaralandığını kaydetti.

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