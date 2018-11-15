Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse saldırması sonucu 40 güvenlik görevlisi öldü

Farah İl Şura Vekili Hair Muhammed Nurzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki askeri üsse dün gece saldırması sonucu 40 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının ardından militanların, üsteki tüm silah ve mühimmata el koyduğunu ifade eden Nurzey, üssün örgütün kontrolüne geçtiğini belirtti.

Nurzey, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da çok sayıda kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının, örgüt ile ilişkisi olan üsteki 6 askerin yardımıyla yapıldığı iddia edildi.