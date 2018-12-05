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Afganistan'da televizyon kanalı sahibi kaçırıldı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde özel bir televizyon kanalı sahibinin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

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Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad şehrinde İnekas televizyonu sahibi İncinyer Zalmai'nin makam aracının önünün silahlı kişilerce kesildiğini söyledi.

Hoqyani, Zalmai'nin şoförünün silahlı kişilerce öldürülmesinin ardından kaçırıldığını, nereye götürüldüğünün henüz belirlenemediğini belirtti.

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