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Dünya

Afganistan'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına park yapılacak

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılacak parkın temeli atıldı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Afganistan'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına park yapılacak
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Temel atma ve fidan dikimi törenine Kandahar Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Muhammed Hasan, Dışişleri Bakanlığı Kandahar Temsilcisi Mevlevi Abdul Şukur Hakkani, Kandahar Ticaret Odası Başkanı Hacı Muhammed Sıddik Muhmend ve Kandahar'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kandahar Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan, burada yaptığı konuşmada, Türk halkıyla dayanışmalarının bir göstergesi olarak Kandahar merkezinde Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenlerin hatırasına bir park inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

Parka ilk fidanların dikildiğini ifade eden Hasan, buranın iki ülke arasında bir dostluk sembolü haline geleceğini belirtti.

Hasan, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Kandahar Temsilcisi Mevlevi Hakkani de Türkiye'nin İslam dünyasında önemli bir yere ve büyük bir tarihe sahip olduğunu ifade etti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin eskiye dayandığını belirten Hakkani, "Türkiye, her zaman Afgan halkının yanında yer aldı ve bugün de Afgan halkı Türk halkının yanında olduğunu göstermek için bir park yapacak." dedi.

Kandahar Ticaret Odası Başkanı Muhmend de Türkiye'deki depremlerin hem can hem de mal kaybı açısından çok yıkıcı olduğunu söyledi.

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