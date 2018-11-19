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Afganistan'da yolcu minibüsüne saldırı: 3 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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Gur Emniyet Amiri Sayed Zia Husaini, militanların, Gur'un Bar Hane bölgesinde seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Husaini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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