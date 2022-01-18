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Dünya

Afganistan'daki depremde can kaybı 26'ya yükseldi

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.

IHA18 Ocak 2022 Salı 00:48 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 00:48
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Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde çok sayıda evin yıkıldığı bildirilmişti. Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini aktardı. Sarwary, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu ifade ederek, çoğu can kaybının depremde evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

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