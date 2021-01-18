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Dünya

Afganistan'dan ateşkes çağrısı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile devam eden müzakerelerde ateşkesin sağlanmasını istediklerini söyledi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:38
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Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı törende yaptığı konuşmada, Afganistan müzakere heyetinin Doha'da tam yetkiyle Taliban ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Afganistan müzakere heyetinin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu ifade eden Abdullah, "Doha'da devam eden Afganlar arası müzakerelerde şiddetin durması ve ateşkes yapılmasını istiyoruz." dedi.

Abdullah, Afganistan'da barışın sağlaması için bölgesel ve uluslararası fikir birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Diğer yandan ikinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla ara verilmesinin ardından 6 Ocak'ta tekrar başlanmıştı.

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