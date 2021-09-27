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Dünya

Afganistan'ın BM büyükelçisi, BM'deki hitabından vazgeçti!

Afganistan'ın BM büyükelçisi, Taliban'ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul'a hitabından vazgeçti.

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:05
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