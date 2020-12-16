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Dünya

Afganistan'ın iki kentinde bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:25
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Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pencsed Famili bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu iki kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, Pervan vilayetinin Sersayyad bölgesinde, Kapisa Vilayeti Cinayetlerle Mücadele Müdürlüğü personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Şuriş, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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