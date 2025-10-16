İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Afrika Birliği harekete geçti! Askeri müdahale sonrası ilk yaptırım

Madagaskar'da ordu müdahalesiyle tırmanan siyasi kriz sonrası Afrika Birliği, üyelik haklarını askıya alarak sert tepki gösterdi.

16 Ekim 2025 Perşembe 13:33
Afrika Birliği, Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordunun bazı birliklerinin yönetime el koması üzerine ülkenin üyeliğini askıya aldı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Madagaskar'da yaşanan olaylar nedeniyle Birlik olağanüstü toplandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Madagaskar'ın Birlikteki üyeliğinin askıya alınması kararının derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, "Güç değil, hukuk kuralı geçerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ PROTESTOLARINDAN YÖNETİME EL KONULMASINA GİDEN SÜREÇ

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 14 Ekim'de sabah yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

