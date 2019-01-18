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Afrika Birliği, siyasi krizin önlenmesi için KDC'ye yüksek seviyeli komisyon gönderecek

Afrika Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ön seçim sonuçlarında ciddi şüpheler olduğunu belirterek, kesin seçim sonuçlarının ilanının askıya alınması çağrısında bulundu.

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Afrika Birliği, dün Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) üye ülkelerin liderleri ile KDC krizine ilişkin yapılan toplantıda alınan kararlara ilişkin bildiri yayımladı.

Toplantıda bir araya gelen liderlerin ön seçim sonuçlarına ilişkin ciddi şüpheler olduğuna karar verdiği belirtilen bildiride, seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Afrika Birliği'nin ülkeye acil şekilde yüksek seviyeli bir delegasyon gönderilmesine ilişkin mutabakata vardığı ifade edilirken, birliğin başlattığı bu insiyatifin KDC'deki siyasi taraflar ve halka seçim sürecinin başarılı şekilde tamamlanması, ülkedeki barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Toplantıya ilişkin SADC'den yapılan açıklamada ülkedeki tüm taraflara sakin kalınması ve barış ortamının korunması çağrısı yapıldı.

Vatikan, Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı

KDC'de yaklaşık 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanı seçimleri 30 Aralık'ta yapılmıştı.

KDC Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurmuştu.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun ise oyların yüzde 35,2'sini aldığını açıklamıştı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise seçimi muhalif adaylardan Tshisekedi'nin kazandığını yalanlamıştı.

Farklı kaynaklardan aldığı seçim sonuçlarını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi de seçimi kazanan adayın Tshisekedi değil Martin Fayulu olduğunu yazmıştı.

Eski bir Exxon Mobil yöneticisi olan Fayulu, seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yüzde 61'ini aldığını öne sürmüştü.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesinin itirazları değerlendirerek, karara varması bekleniyor.

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