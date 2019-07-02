Afrika sıcakları Avrupa’da can aldı 

Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya’da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi. Son birkaç günde İspanya’da 2, Fransa’da 2 ve İtalya’da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

İSPANYA’DA TURUNCU ALARM

Kıtada rekor kıran sıcaklar ise Fransa’da görüldü. Ülkenin ulusal meteoroloji enstitüsünden yapılan açıklamada, 1952’den beri yapılan ölçümlerde termometreler ilk kez 45,9 dereceyi gördü. İspanya’nın büyük kısmını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle iç bölgelerde sıcaklık 43,9 dereceye kadar çıktı. Sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle 12 özerk yönetimde ‘önemli risk’ taşıyan durumlarda ilan edilen ‘turuncu alarm’ düzeyine geçildiğini duyurdu. Haziran ayının en sıcak günlerinin yaşandığı Almanya’da ise bazı yerlerde asfaltta meydana gelen bozulmalar nedeniyle otoyollarda trafik akışı tek şeritten sağlandı.