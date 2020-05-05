Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

AA 05 Mayıs 2020 Salı 19:29 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 19:29

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 190 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, vaka sayısının 4 bin 838'e, ölü sayısının 470'e çıktığı, 2 bin 67 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede 388 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü, 16 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlığın tüm illerde Kovid-19'la mücadele hazırlıklarını artırdığı ve gerekli önlemleri aldığı aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısının 7 bin 201, ölü sayısının 452'ye yükseldiği ifade edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 100 yeni vaka görüldüğünü, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 70 kişinin Kovid-19'dan kurtulduğu, toplam vaka sayısının 663, ölenlerin sayısının 45 olduğu bildirildi.

Somali ve Mali Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, 3'er ölüm vakası yaşandığı belirtildi. Şu ana kadar Somali'de 38, Mali'de 32 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Senegal, Etiyopya ve Fas'ta da Kovid-19 nedeniyle 1'er kişi hayatını kaybetti. Senegal Sağlık Bakanlığı, bugünkü 58 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısının 1329, ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, hastalığa yakalananların 145, ölenlerin 4'e yükseldiğini kaydetti.

Fas Sağlık Bakanlığı, 100 yeni vaka tespit edildiğini, 1 kişinin salgından öldüğünü duyurdu. Bakanlık, vaka sayısının 5 bin 153'e, ölenlerin 180'e yükseldiğini, 1799 kişinin hastalıktan kurtulduğunu bildirdi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, Cezayir'de 470, Mısır'da 452, Fas'ta 180, Sudan'da 45, Somali'de 38, Mali'de 32, Senegal'de 11, Etiyopya'da 4'e yükseldi.



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, Afrika kıtasında 47 bin 581 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 1862 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.



