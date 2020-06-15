İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8355
  • EURO
    7,7021
  • ALTIN
    378.288
  • BIST100
    109799
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vakaları 242 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 242 bini geçti.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:59
ABONE OL

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürerek 242 bin 106'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 464'a yükseldi.

Kıtada şimdiye kadar 109 bin 977 kişi de hastalığı yendi.

Güney Afrika ülkeleri, toplam 73 bin 636 vaka sayısıyla tüm bölgeler içinde salgının en fazla görüldüğü yer oldu.

Kuzey Afrika'da 67 bin 607, Batı Afrika'da 51 bin 267, Doğu Afrika'da 26 bin 661 ve Orta Afrika'da 22 bin 935 vaka görüldü.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler 70 bin 38 vakayla Güney Afrika ve 44 bin 598 vakayla Mısır oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1575'e, Güney Afrika'da 1480'e, Cezayir'de 767'ye, Sudan'da 459'a, Nijerya'da 420'ye, Kamerun'da 214'e ve Fas'ta 212'ye çıktı.

Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.