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Dünya

Afrika'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı Mısır'da görüldü

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 66 bin 373'e çıkarken, virüs kaynaklı en çok ölüm Mısır'da oldu.

AA12 Mayıs 2020 Salı 12:38 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:38
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 66 bin 373'e yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 46 artarak 2 bin 336'ya ulaştı.

Kıta genelinde şimdiye kadar 23 bin 95 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 533, Cezayir'de 507, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 206, Nijerya'da 150, Kamerun'da 114'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da halen vaka bildirilmedi.

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