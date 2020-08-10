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Dünya

Afrika'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 50 bini geçti

Afrika kıtasında, saptanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 51 bin 815'e yükseldi.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:40
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise hastalığı yendi.

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