AA 30 Mart 2020 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:09

Avrupa ülkelerinden gelen kişiler aracılığıyla Afrika'ya ulaşan Kovid-19, kıta ülkelerinden ilk olarak Mısır'da görüldü.

Cezayir, Fas, Nijerya ve Güney Afrika'ya da sıçrayan virüs, daha sonra Burundi, Lesotho, Siera Leone, Komor Adaları ve Güney Sudan hariç kıtanın tüm ülkelerine yayıldı.

Virüsün kıtaya ulaştığı şubat ortasından bu yana 5 bine yakın vaka görülürken, bunların 150'den fazlası ölümle sonuçlandı.

- TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), kıtadaki zayıf sağlık altyapısını gözeterek Afrika için yaptığı "Uyanın ve en kötüsüne hazırlanın." uyarısı ile ülkeler, art arda Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler almaya başladı.

İlk başlarda hijyene dikkat edilmesine yönelik uyarılar yapılırken, virüsün kıtada yayılmaya başlamasıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Mali başta olmak üzere çok sayıda ülke vaka görülmemesine rağmen tedbirleri artırarak, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların Kovid-19 ile mücadele kapsamında karantinaya alınacağını duyurdu.

Sahraaltı Afrika'da şubat sonunda Nijerya'da ilk Kovid-19 vakasının Avrupa’dan gelen yolcuda görülmesi, kısa süre sonra Burkina Faso'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleşmesi ve Güney Afrika'da vakaların artması üzerine kıta ülkeleri tedbirleri daha da sıkılaştırdı.

Senegal, Gana, Burkina Faso, Kamerun, Güney Afrika dahil çok sayıda Afrika ülkesinde alınan tedbirler kapsamında büyük toplantı ve zirveler ertelendi, kamusal alandaki toplanmalar yasaklandı, restoranlar, eğlence mekanları bir süreliğine kapatıldı, üniversiteler ve okullar tatil edildi, cuma dahil namazların cemaatle kılınması ile kiliselerde toplu ayinler yasaklandı.

Bu adımları Avrupa'da virüsün görüldüğü ülkelerle uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması gibi adımlar takip etti.

Çok sayıda ülke de uluslararası uçak seferlerinin tamamını durdurdu.

- SON ÇARE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, KARANTİNA VE ACİL DURUM



Alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 hala kıtada yayılmaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarının yüksek oranda görüldüğü Senegal, Gana, Burkina Faso, Senegal, Fildişi Sahili, Güney Afrika dahil Afrika ülkelerinin bazıları son çare olarak virüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok şehirde acil durum, karantina kararı aldı, şehirler arası seyahatleri yasakladı veya kısıtladı. Bazı ülkeler de tam gün veya kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kenya ve Kamerun gibi ülkeler, alınan tedbirlerin yanı sıra salgınla mücadele kapsamında Avrupa'dan getirilen ikinci el kıyafetleri yasakladı.

- LİDERLERDEN KOVİD-19 FARKINDALIĞI VE ÇAĞRISI



Dünya Sağlık Örgütünün sosyal medyada #safehands (#güvenli eller) etiketiyle başlattığı kampanyaya Afrika liderleri de katıldı.



Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ellerini yıkadığı bir videoyla destek verdiği kampanyaya, kıtadaki mevkidaşlarını da davet etti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Kagame'nin davetine kendi el yıkama videosuyla cevap verdi.

Cumhurbaşkan Sall, Twitter'dan koronavirüs salgınını ciddiye alma ve dikkatli davranma çağrısında bulunarak, "Tetikte olmalı ve koronavirüsü ciddiye almalıyız. Afrikalı meslektaşlarımı birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Sall ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, salgından olumsuz etkilenmesi nedeniyle G20 ülkelerine, Afrika ülkelerinin borçlarını silmesi ve acil bütçe desteği vermesi çağrısında bulundu.

Afrikalı ünlü futbolculardan Samuel Eto'o ve Sadio Mane gibi isimler de destek çağrısında bulunarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında önemli miktarda bağış yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomi Komisyonu (ECA) ise Kovid-19 salgınının sosyal ve iktisadi etkileriyle mücadelede kullanmak ve ekonomisini yeniden canlandırmak için Afrika'nın acilen 100 milyar dolar teşviğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Komisyon, bunun Afrika hükümetlerine salgınla mücadelede hızlı likidite sağlayacağını ve bu paranın tüm faizlerden muaf olması gerektiğini vurguladı.

- KITADA "ÜST DÜZEY" İSİMLER DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Afrika kıtasında da diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi çok sayıda ünlü ve "üst düzey" isim Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı, bazılarının test sonuçları pozitif çıktı.

İlk olarak Burkina Faso'da 62 yaşındaki Meclis 2. Başkan Yardımcısı Rose-Marie Compaoré, ardından 86 yaşındaki dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından 74 yaşındaki Jean Joseph Mukendi wa Mulumba Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıtada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly ve Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor gibi tanınmış isimler Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Burkina Faso'da da Dışişleri, Eğitim Bakanı dahil kabinedeki 6 bakan Kovid-19'a yakalandı.

- SALGININ AFRİKA'DAKİ SON DURUMU



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinini (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 46 ülkede 4 bin 807 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 154'ü yaşamını yitirdi.

Kıtada hastalığa yakalanan 300'den fazla kişi ise sağlığına kavuştu.