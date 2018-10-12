Afrika'nın ekonomik varlığı 10 yılda yüzde 13 arttı

Afrika'nın ekonomik varlığı 2007-2017 döneminde yüzde 13 artarken, 722 milyar dolarla kıtanın en varlıklı ülkesi Güney Afrika oldu.

AA muhabirinin, Afrika merkezli Afrasia Bank tarafından yayınlanan "2018 Afrika Varlık Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2007-2017 dönemini kapsayan 10 yıllık süreçte Afrika'da ekonomik varlık yüzde 13 arttı. Söz konusu oran geçen yıl ise yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde varlık artış oranları açısından kıta ülkeleri arasında ilk sırayı yüzde 195'le Morityus alırken, bunu yüzde 190'la Etiyopya, yüzde 74'le de Ruanda takip etti. Söz konusu 10 yıllık süreçte varlık artış oranı Kenya'da yüzde 73, Tanzanya'da yüzde 66, Uganda'da yüzde 53 oldu.

Toplam varlık büyüklüğü açısından, geçen yıl itibarıyla Güney Afrika 722 milyar dolarla Afrika'daki en varlıklı ülke konumunu korudu. Mısır 330 milyar dolarla ikinci ve Nijerya 253 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Fas 122 milyar dolarlık, Kenya da 104 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile Afrika'nın en varlıklı ülkeleri arasında yer aldı.

Afrika ülkeleri arasında geçen yıl itibarıyla kişi başına düşen gelir açısından 32 bin 700 dolarla Morityus ilk sıraya yerleşti. Kişi başına düşen gelir sıralamasında Morityus'u; 12 bin 900 dolarla Güney Afrika, 12 bin 600 dolarla Namibya ve 7 bin 900 dolarla Bostvana izledi.

Afrika'nın ekonomik varlığı 2027'de yüzde 34 artacak

Gelecek 10 yıla yönelik tahminlere de yer verilen rapora göre, Afrika'nın ekonomik varlığı 2027 sonunda yüzde 34 artarak 3,1 trilyon dolara ulaşacak.

Bu süreçte Morityus, Gana, Ruanda ve Uganda'nın yüzde 90 ila 150 arasında varlıklarını artırarak en güçlü performansı sergilemesi bekleniyor.

Varlık büyüme oranının Etiyopya, Mozambik, Zambiya, Kenya, Bostvana ve Namibya'da yüzde 50 ila 80 arasında, Mısır, Fas, Güney Afrika, Nijerya, Angola, Tanzanya'da ise yüzde 10 ila 30 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Afrika'nın en büyük ekonomileri Güney Afrika

Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olarak Güney Afrika öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi olan Güney Afrika, aynı zamanda elmas, manganez, platin ve vanadyum gibi yer altı kaynaklarıyla da zirvede yer alıyor.

Güney Afrika aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük kömür ihracatçısı konumunda bulunuyor. Gelişmiş bir tarım sektörüne sahip olan ülke, en fazla tarım ihracatını Çin, İngiltere, ABD, Almanya ve Hindistan'a gerçekleştiriyor.

Batı Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip Nijerya ise kıtanın en büyük petrol ihracatçısı ve aynı zamanda kıtadaki en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülke konumunda.

Nijerya, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, bitkisel ürünler ve işlenmiş gıdalar başta olmak üzere ürünlerini Hindistan, Brezilya, İspanya gibi ülkelere ihraç ederken Çin, Hindistan, ABD ve Belçika gibi ülkelerden sanayi malzemeleri, makine ve yedek parçaları, otomobil ve uçak parçaları alıyor.