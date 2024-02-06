Afrin'de bombalı saldırı: 3 yaralı

Afrin ilçe merkezindeki Nevruz Meydanı'nda, üzerinde bomba düzeneği bulunan park halindeki bir motosiklet infilak etti.
Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 3 sivil yaralandı.
Patlama sonucu bazı araçlar kullanılamaz hale geldi, çevrede hasar oluştu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.