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Dünya

Afrin'de bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

AA6 Şubat 2024 Salı 20:30 - Güncelleme:
Afrin'de bombalı saldırı: 3 yaralı
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Afrin ilçe merkezindeki Nevruz Meydanı'nda, üzerinde bomba düzeneği bulunan park halindeki bir motosiklet infilak etti.

Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 3 sivil yaralandı.

Patlama sonucu bazı araçlar kullanılamaz hale geldi, çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

  • Suriye saldırı
  • bombalı terör
  • Afrin saldırısı

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