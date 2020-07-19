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Dünya

Afrin'de teröristlerden bombalı araç saldırısı: 13 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Afrin'de Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca teröristler tarafından yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 14:10 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:10
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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, SMO aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz’da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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