Afrin'deki hezimeti unuttu... Alçak tehdit

Terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde genel komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, BBC Türkçe’ye konuştu. Afrin’de stratejik bir karar aldıklarını ve savaşı sadece bu bölgeyle sınırlı tutmak istediklerini belirten Kobani küstah tehditlerde bulundu: “Fırat’ın doğusu ile Afrin birbirine benzemez. Uluslararası faktörler bir kenara Türk ordusu ile başbaşa kalsak bile durum farklıdır. Aylarca hatta yıllarca süren bir savaş olacaktır. Afrin’de stratejik bir karar aldık ve savaşı sadece Afrin’le sınırlı tutmak istedik. Fakat burada öyle olmayacak. Türk ordusu herhangi bir yere saldırırsa bu topyekün bir savaşa dönüşecek. Biz Türkiye’ye tehdit değiliz.Sorunları diyalogla çözmek istiyoruz.”

“ABD’nin varlığı kalıcı değil. Bir anlaşma yok. DEAŞ çerçevesinde buradalar. Ben Amerikalılara şunu söyledim: ‘Çekilebilirsiniz, sorun değil, ama rejimle anlaşmaya vardıktan sonra çekilin."

(Akşam)