AGİT'ten Kazakistan'daki reformları destekleme kararı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Cederfelt'i kabul etti.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, söz konusu ziyaretin Kazakistan ile AGİT arasındaki etkileşimi güçlendirme açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Parlamenter diplomasinin ülkeler ve halklar arasındaki köprülerin kurulmasındaki yardımcı rolünden bahseden Cumhurbaşkanı Tokayev, bunun yanı sıra ülkesinde yürütülen geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında da bilgi verdi.

Cederfelt de Kazakistan'da devam eden reformları desteklediklerini ve AGİT Parlamenterler Meclisi olarak ülkedeki ana siyasi kurumların sistematik dönüşümündeki ilerlemeyi özel bir ilgiyle izlediklerini kaydetti.