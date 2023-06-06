İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5066
  • EURO
    23,187
  • ALTIN
    1357.46
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AGİT'ten Kazakistan'daki reformları destekleme kararı
Dünya

AGİT'ten Kazakistan'daki reformları destekleme kararı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi Başkanı Margareta Cederfelt, Kazakistan'da devam eden siyasi reformları desteklediklerini bildirdi.

AA6 Haziran 2023 Salı 13:55 - Güncelleme:
AGİT'ten Kazakistan'daki reformları destekleme kararı
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Cederfelt'i kabul etti.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, söz konusu ziyaretin Kazakistan ile AGİT arasındaki etkileşimi güçlendirme açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Parlamenter diplomasinin ülkeler ve halklar arasındaki köprülerin kurulmasındaki yardımcı rolünden bahseden Cumhurbaşkanı Tokayev, bunun yanı sıra ülkesinde yürütülen geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar hakkında da bilgi verdi.

Cederfelt de Kazakistan'da devam eden reformları desteklediklerini ve AGİT Parlamenterler Meclisi olarak ülkedeki ana siyasi kurumların sistematik dönüşümündeki ilerlemeyi özel bir ilgiyle izlediklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.