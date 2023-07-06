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Dünya

AİHM'den hapishanelerde kapasitenin üstünde mahkum bulunduran Fransa'ya ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'ya hapishanelerde kapasitesinin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza verdi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
AİHM'den hapishanelerde kapasitenin üstünde mahkum bulunduran Fransa'ya ceza
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AİHM'in açıkladığı karara göre, Paris'in güneyindeki Fresnes Cezaevi'ndeki 3 eski mahkum, 2016-2019 yıllarında tutuldukları hapishanedeki yoğunluk nedeniyle Fransa'ya açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, 2'si Fransız 3 mahkumun 2019'da yüzde 197 doluluk oranına sahip hapishanede tutulmalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. ve 13. maddelerine aykırı buldu.

Söz konusu maddelerden ilki "hiç kimsenin insanlık dışı aşağılayıcı muamele tabi tutulamayacağı"nı, ikincisi ise "hak ve özgürlükleri resmi makamlarca da olsa ihlal edilen her bireye onu koruyacak merciye başvurma hakkı tanınması"nı içeriyor.

Daha önce 2020'de farklı bir davada benzer durum nedeniyle Fransa'yı mahkum eden AİHM, bu davada da farklı bir sonuca varılacak bir neden görmediği gerekçesiyle Fransız devletini 3 davacıya 46 bin avro ceza ödemeye mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, söz konusu mahkumların iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM'e başvurularının usule aykırı olduğunu belirtti.

Fransız basınının Adalet Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgilere göre, ülkedeki hapishanelerde yoğunluk yüzde 120'ye çıkarken kontenjan fazlası toplam 15 bin mahkum bulunuyor.

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