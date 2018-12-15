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Akdeniz'deki yük gemisinde 6 ton esrar ele geçirildi

Suriye'nin Lazkiye limanından Libya’ya gitmekte olan bir yük gemisinde 6 ton esrar ve 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz’de yaptığı bir operasyonda Suriye'den Libya’ya gitmekte olan bir yük gemisinde 6 ton esrar ile 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
 
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Fransız makamlarından, Suriye’nin Lazkiye limanından hareket eden bir gemide kaçak uyuşturucu bulunduğuna dair gelen bilgiler üzerine harekete geçen Yunan güvenlik ekipleri, Girit’in 50 mil güneyinde seyreden Suriye bandıralı “Noka” isimli gemiye operasyon düzenledi.
 
Yapılan aramada, resmi belgelerinde Lazkiye limanından Bingazi’ye gitmekte olan ve yiyecek ve ev eşyaları taşıdığı belirtilen gemideki konteynırlarda özel olarak yapılmış bölümlerde kalıplar halinde 6 ton esrar ve 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.
 
Geminin 10 Suriyeli ve bir Hintli’den oluşan mürettebatı gözaltına alınırken, Yunan makamlarınca el konulan geminin Girit Adası’ndaki Atherinolakko limanına çekildiği açıklandı.

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