Aksa için ümmete birlik çağrısı

İşgalci İsrail, Filistin’in başkenti Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirme planına hız verdi. Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara, Aksa’ya Fanatik Yahudiler eşliğinde baskın yaparak saldıran işgal güçleri, akabinde de Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısı yaptı. Terör devletinin Aksa’yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi’ni inşa etme hayali artınca, Filistinli direniş grubu Hamas devreye girdi.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Hamas, Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç gününe denk gelen Arife ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’da yaşanan olayları görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs kırmızı çizgidir. Mescid-i Aksa’ya yapılan herhangi bir saldırı, başta Filistin halkı olmak üzere ümmete yapılmış bir saldırıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın hedef alınması, tehlikeli yüzyılın anlaşmasının bir parçasıdır. Bu komploya karşı koymanın tek yolu ümmetin gerçek birliğidir” denildi. Terör devleti İsrail’in Aksa’nın yıkıntıları üzerine Süleyman Mabedi’ni inşa etmeyi düşlediği ve bu nedenle saldırılarını artırdığı vurgulanırken, Arap ve İslam dünyasının hükümetlerine ve liderlerine ümmetin kutsallarını koruma rollerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

HAREKETE GEÇME VAKTİ

Aksa’nın garantörü olan Ürdün Kralı 2. Abdullah’tan kınama açıklamalarını pratiğe dönüştürmesi istenirken, Kudüs Komisyonu Başkanı Fas Kralı 6. Muhammed’e de İsrail işgalinin suç sayılması için uluslararası forumlarda baskı yapması çağrısında bulunuldu. Hamas ayrıca, Filistin yönetiminden Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı koruma rolünü yerine getirmek için fiili icraatta bulunmasını talep etti ve Filistinlileri İslam’ın ilk kıblesinde nöbete ağırdı.