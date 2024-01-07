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Dünya

Aksa Tufanı İsrail'i karıştırıyor! İstihbarat ve ordu arasında kriz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' hezimetinin ardından İsrail'de kriz dinmiyor. İsrail medyası, orduya bağlı bir istihbarat biriminin, 'Aksa Tufanı' öncesi ordu 4 kez uyardığını yazdı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Aksa Tufanı İsrail'i karıştırıyor! İstihbarat ve ordu arasında kriz
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The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, "Hamas saldırısı" olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, "Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı" iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.

Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.

  • askeri kanadı
  • yıkıcı saldırı
  • istihbarat birimi

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