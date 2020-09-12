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Dünya

Akşam yemeğinde Kim'i eleştiren 5 yetkili canından oldu

Güzeny Kore basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ekonomi politikasını eleştiren 5 bakanlık yetkilisini, bir infaz ekibine öldürttüğünü ileri sürdü.

star.com.tr12 Eylül 2020 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:35
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Güney Kore gazetesi Daily NK'nın Cuma günü bildirdiğine göre, beş Kuzey Kore Ekonomi Bakanlığı çalışanı, ülke lideri Kim Jong-un izlediği politikalara yönelik eleştirileri nedeniyle, bir idam infaz tarafından idam edildi.

Haber kaynağı, öldürülen beş kişinin 30 Temmuz'da Kuzey Kore hükümetinin ticaret ve finans alanındaki sorunları çözemediğini eleştirdikten sonra vurulduğunu iddia etti.

Daily NK'ya göre, bakanlık yetkilileri bir akşam yemeğinde eleştirel konuşmalar yaptılar ve burada Kuzey Kore'nin, yaklaşan ticari yaptırımlar karşısında yabancı ülkelerle işbirliği geliştirmesi gerektiğini söylediler.

Yetkililer, genç meslektaşlarından birinin masadan ayrılarak bu konuşmaları gizlice Kuzey Kore polisine bildirmesinin ardından tutuklandı.

Haberde, yetkililerin ailelerinin siyasi muhaliflerin atılmasıyla ün yapan Yodok'taki Kamp 15'e nakledildiği iddia edildi.

Gazetedeki habere göre, Kim Jong-un, yetkililerin idam edilmesinden memnundu, çünkü onları ülkenin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüyordu.

Bildirilen gelişmeler, Kim Jong-un'un tayfun döneminde emirleri yerine getirmeyen yetkilileri "ağır bir şekilde cezalandırma" sözü vermesinin ardından geldi.

Kuzey Kore lideri bu sözü, son zamanlarda ülkedeki selden zarar görmüş bölgelere yaptığı gezi sırasında vermişti.

star.com.tr

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