Al Sani, Abdullahiyan ile görüştü: Gündem Gazze

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'a ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlar görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri, gerilimi azaltmanın ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamanın yollarını değerlendirdi.

Katar, İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında ateşkes sağlanması için önemli bir rol oynuyor.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta sona eren, taraflar arasında esir takasının da yapıldığı "insani ara" uzlaşısının sağlanmasında arabulucular arasında Katar da bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmüştü.

İran resmi ajansı IRNA, Abdullahiyan'ın dün süresi belirtilmeyen bir ziyaret kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere geldiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.