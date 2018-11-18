Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alaoudh: Selman Kaşıkçı cinayeti ile muhaliflere 'herkes tehdit altındadır' mesajı verdi

Suudi Arabistan'ın önemli dini şahsiyetlerinden Şeyh Salman el-Avdah'ın oğlu Abdullah Alaoudh, Al Jazeera'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alaoudh açıklamasında, 'Kaşıkçı cinayeti ile yurt dışındaki muhaliflere 'Herkes tehdit altında' mesajı verildi.' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın 2017 yılında ''Veliaht Prens'' olmasının ardından, Şeyh Selman el-Avdah Suudi liderliğindeki Katar ablukasını desteklemeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı. Savcılar Eylül 2018'de de Avdah için idam kararı verdi.
 
ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde Kıdemli Öğretim Üyesi olan Avdah'ın oğlu Abdullah Alaoudh, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Prens Selman'ın veliaht olmasından sonra muhaliflerin üzerindeki baskıyı Al Jazeera'ya anlattı.
 
Alaoudh, "Selman el-Avdah aleyhindeki suçlamalar, aslında devletin farklı bir görüşe ve aynı fikirde olmayan herhangi bir kişiye nasıl zarar vereceğini temsil ediyor. Yurt dışındaki gazeteciler, ekonomistler kısaca muhalif olan, farklı görüşte olan herkes için bu ''haydut saldırlar'' devam ediyor." dedi.
 
Kakşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan Alaoudh, ''Bu benim babamla ya da Kaşıkçı ile başlamadı. Veliaht Prens Selman bir buçuk yıldır bunu bütün muhaliflere yapıyor. Onları susturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.'' dedi.
 
Alaoudh, devletin yurt dışındaki muhaliflere ulaşmakta güçlük çektiğini düşündüğünü ancak Selman'ın muhaliflere ''Kaşıkçı cinayeti'' ile mesaj verdiğini belirtti. Alaoudh, ''Fakat şimdi, Kaşıkçı'ya olan şeyden sonra, devletin gönderdiği mesaj herkesin tehdit altında olduğudur.'' dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA